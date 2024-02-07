Газизов: «Биджиев не сказал своего последнего слова»

Шамиль Газизов, гендир лидера Мелбет-Первой лиги, махачкалинского «Динамо» прокомментировал назначение Хасанби Биджиева на пост нового главного тренера динамовцев.

«Уверены, Хасанби сможет продолжить то, что мы видели осенью. Наши мнения в развитии клуба сходятся. Он знает футбол, был футболистом, ассистентом и главным тренером во многих командах и своего последнего слова не сказал», - говорит Газизов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что при Курбане Бердыеве в первой половине сезона махачкалинцы финишировали на первой строчке с 37 очками. Отрыв от второго места – один балл.