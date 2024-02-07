Пименов оценил нового тренера махачкалинского «Динамо»

Накануне у махачкалинского «Динамо» появился новый главный тренер. Им стал российский специалист Хасанби Биджиев. Бывший форвард столичных «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов оценил такое назначение в стане лидера Мелбет-Первой лиги.

«Могу ему только удачи в работе пожелать и помочь выполнить задачу выхода в РПЛ. Можно ли сказать, что он наверняка выведет махачкалинское «Динамо» в РПЛ? Не знаю, но в его тренерском таланте скорее уверен, чем нет», - делится Пименов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что динамовцы Махачкалы завершили первую часть сезона во второй по силе лиге России на чистом первом месте с 37 очками, опередив идущие вторыми «Химки» на один балл.

Зимой «Динамо» покинул прошлый главный тренер – знаменитый Курбан Бердыев.