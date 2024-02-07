​Судьи второго дивизиона России завершили сбор в Турции

Российской футбольный союз сообщил о том, что судьи Мелбет-Первой лиги, второго по рангу дивизиона России, завершили зимний сбор в Турции. Он проходил с 29 января по 7 февраля. В рамках сбора судьи проходили тестирование по теории, разбирали матчи, работали на товарищеских играх и сдавали нормативы по физической подготовке. С российскими судьями работали иностранные инструкторы.

Отмечается, что в судейском сборе поучаствовали 24 судьи и 27 ассистентов судей.

Футбольный сезон в России возобновится в начале марта. Если говорить о Мелбет-Первой лиге, то на первом месте на текущий момент располагается «Динамо».