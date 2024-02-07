В Мелбет-Первой лиге перенесён тур из-за выборов президента России

Поединки 23-го тура Мелбет-Первой лиги перенесены из-за выборов президента России. Об этом информирует пресс-служба турнира.

«Все матчи 23-го тура Первой лиги будут перенесены на 18 марта (понедельник). Это связано с тем, что с 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В настоящий момент розыгрыш Мелбет-Первой лиги находится на паузе. Соревнования возобновятся в начале марта.

Первое место в турнирной таблице занимает махачкалинское «Динамо» с 37 очками. Вторыми идут подмосковные «Химки» (36), а на третьей строчке находится «Тюмень» (35).