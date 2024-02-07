Полузащитник московского «Торпедо» Хожимат Эркинов продолжит карьеру в ОАЭ, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что футболист сборной Узбекистана подписал полноценный контракт с «Адь-Вахдой», за которую выступает Зелимхан Бакаев, до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 300 тысяч евро.

«Благодарим полузащитника за время, проведённое в нашем клубе и желаем успехов в карьере», - говорится в сообщении «Торпедо».

Первую часть сезона Эркинов провел в аренде в «Пахтакоре» и провел четыре игры в Лиге чемпионов АФК, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.