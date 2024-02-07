Хасанби Биджиев стал новым главным тренером махачкалинского «Динамо», об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб и специалист достигли договоренности о сотрудничестве. Завтра Хасанби Эдуардович прибудет в расположение команды в Турции для подписания контракта», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 1 февраля было объявлено о том, что команду покидает Курбан Бердыев, под руководством которого команда из Махачкалы по итогам первой части сезона Первой лиги расположилась на первой строчке в турнирной таблице.

Стоит отметить, что последним клубом Биджиева был «Спартак» Нальчик, которым он руководил более 2,5 лет.