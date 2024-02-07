«Сокол» пополнился белорусским защитником

«Сокол» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Тобола» Павлом Забелиным.

В прошлом году белорусский футболист провёл за «Тобол» 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Также Забелин выступал за солигорский «Шахтёр», «Неман Гродно» и «Микашевичи». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Сокол» расположился на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой первый матч в весенней части сезона команда из Саратова проведёт в начале марта против лидера турнира махачкалинского «Динамо».