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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» просмотрит хорватского полузащитника

07 Февраля 2024 • 10:16 Комментировать

Хорватский защитник Марин Карамарко, поигравший за «Муру» и «Хартберг», может трудоустроиться в российском футболе.

Согласно информации журналистов Legalbet, в услугах 25-летнего игрока заинтересован тульский «Арсенал». Легионер в ближайшее время приедет на просмотр в российскую команду. В настоящий момент Карамарко находится в статусе свободного агента.

Тульский коллектив в нынешнем сезоне выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 туров первенства команда набрала 35 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Динамо» (Махачкала) составляет два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Марин Карамарко
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