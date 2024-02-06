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Мелбет-Первая лига

Бердыев готов консультировать махачкалинское «Динамо»

06 Февраля 2024 • 17:07 Комментировать

Уже бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев будет консультировать клуб, если к нему с такой просьбой обратятся. Об этом заявил гендиректор лидера Мелбет-Первой лиги Шамиль Газизов.

«Курбан Бекиич без вопросов поможет нам, если мы к нему обратимся. Он готов консультировать клуб», - рассказал Газизов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, об уходе Бердыева из «Динамо» стало известно на прошлой неделе. Пока команда находится без главного тренера.

Ранее Газизов рассказал, какого тренера ищет махачкалинский клуб. Первую часть сезона «Динамо» завершило на первом месте в рамках лиги с 37 баллами в копилке.

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Курбан Бердыев Динамо Махачкала Шамиль Газизов ещё теги
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