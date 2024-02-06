Сёмину предлагали возглавить махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предлагал бывшему наставнику «Локомотива» Юрию Сёмину стать новым главным тренером клуба.

Напомним, ранее Курбан Бердыев решил покинуть должность рулевого «Динамо».

«Мы поговорили об этом, посмеялись. Он мне говорит: «Муслимыч, давай ты». Я сказал: «Слушай, я когда закончил? А ты совсем недавно чемпионат выиграл». В общем, посмеялись, пошутили», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Функционер отметил, что точно не станет сам тренировать «Динамо», потому что для этой работы нужны более молодые люди, у которых есть энергия.

После 20 туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги, набрав 37 очков.