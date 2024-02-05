​Шаронов разрулил конфликт после матча «СКА-Хабаровска»

После понедельничного товарищеского матча между «СКА-Хабаровском» и «Челябинском» (3:4) на поле завязалась потасовка. Конфликт начался со слов игрока челябинской команды, после которых эмоции захлестнули Саида Алиева из «СКА-Хабаровска».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», конфликт разрулил главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов. Он потребовал привести зачинщика, а затем заставил Алиева пожать руку обидчику. В итоге всё завершилось аплодисментами представителей обоих клубов.

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