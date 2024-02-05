«Химки» провели два матча за один день

В воскресенье, 4 февраля, подмосковные «Химки» провели сразу два товарищеских матча.

Первая игра против «Черноморца» стартовала в 11:00 по московскому времени и завершилась победой «Химок» с минимальным счетом 1:0. Вторым соперником «красно-черных» стал ташкентский «Олимпик». Матч, который начался в 17:00 по мск, завершился поражением российского клуба – 1:2.

«Радует, что нет травмированных. И утром, и вечером команда проявила характер. Проблема остается той же — реализация моментов. Здесь большие нагрузки не могут быть оправданием», — приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».