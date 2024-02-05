​После матча «СКА-Хабаровска» случилась драка

В понедельник на сборах в Турции в товарищеском матче пересеклись две команды из России – «СКА-Хабаровск» и «Челябинск». Игра проходила в необычном формате с двумя таймами по 60 минут. Победу со счётом 4:3 отпраздновал «Челябинск», представляющий третий по рангу российский футбольный дивизион.

Стоит сказать, что после игры на поле закипели эмоции – случилась драка. К счастью, судя по всему, конфликт между представителями «СКА-Хабаровска» и «Челябинска» не повлёк за собой травмы.

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