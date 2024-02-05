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Мелбет-Первая лига

Юзепчук: «Клотет нормальный тренер, хотя и были свои нюансы»

05 Февраля 2024 • 13:47 Комментировать
Волгарь
...
Химки
10.03 18:00

Защитник «Химок» Роман Юзепчук, ранее выступавший за «Торпедо», поделился мнением о бывшем главном тренере московской команды Жозепе Клотете.

«Не буду ничего негативного говорить о специалисте. Он нормальный тренер, хотя и были свои нюансы», — приводит слова Юзепчука Metaratings.

Также футболист, покинувший «автозаводцев» текущей зимой, отметил, что руководство «Торпедо» пыталось сохранить его в команде, однако сторонам не удалось достичь соглашения по финансовой составляющей контракта.

Напомним, испанец Клотет возглавлял «Торпедо» в период с марта по октябрь 2023 года. После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» занимают восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков.

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