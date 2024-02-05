Белорусский полузащитник Александр Гуз перебрался в Россию. Хавбек подписал трудовое соглашение с московским «Торпедо», об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

Трудовое соглашение Александра со столичным коллективом рассчитано на полтора года с опцией пролонгации на один сезон. До перехода в «Торпедо» Гуз защищал цвета «Ислочи». На его счету есть матчи в составе молодежной сборной Беларуси.

«Торпедо» в текущем сезоне выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 туров московская команда набрала 27 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Клуб отстает от лидирующего «Динамо» (Махачкала) на десять очков.