Талалаев: «Реализация моментов остаётся ахиллесовой пятой «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о товарищеских матчах своей команды против «Черноморца» (1:0) и «Олимпика» (1:2).

Специалист признался, что хоть он и остался удовлетворён игрой своих подопечных в прошедших встречах, реализация моментов остаётся слабым местом «Химок».

«И в том, и в другом матче были два хороших тайма первых. Структурно, по движению, по содержанию футбола меня устраивало то, как играла моя команда. Единственное, реализация моментов, — это остаётся ахиллесовой пятой», — приводит слова Талалаева Metaratings.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого махачкалинского «Динамо» на одно очко. Матчи второго по значимости дивизиона российского футбола возобновятся в начале марта.