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«Химки» пригласили итальянских консультантов

01 Февраля 2024 • 12:36 Комментировать

Футбольный клуб «Химки» продолжает подготовку к возобновлению сезона. И улучшить функциональные показатели игроков призваны итальянские специалисты во главе с доктором Руди Россето. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Футболистам предстоит пройти антропометрическое тестирование, после чего каждый получил индивидуальные рекомендации по питанию, нагрузкам и так далее.

Напомним, что в тренерском штабе Андрея Талалаева трудится итальянец Серджио Джовани, а сам наставник «Химок» в свое время провел один сезон на Апеннинах, защищая цвета «Тревизо».

Напомним, что подмосковная команда проведет первый официальный матч 2024 года 4 марта против «Тюмени».

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Химки
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