«Химки» пригласили итальянских консультантов

Футбольный клуб «Химки» продолжает подготовку к возобновлению сезона. И улучшить функциональные показатели игроков призваны итальянские специалисты во главе с доктором Руди Россето. Об этом сообщают «Вести Подмосковья».

Футболистам предстоит пройти антропометрическое тестирование, после чего каждый получил индивидуальные рекомендации по питанию, нагрузкам и так далее.

Напомним, что в тренерском штабе Андрея Талалаева трудится итальянец Серджио Джовани, а сам наставник «Химок» в свое время провел один сезон на Апеннинах, защищая цвета «Тревизо».

Напомним, что подмосковная команда проведет первый официальный матч 2024 года 4 марта против «Тюмени».