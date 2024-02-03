​Газизов надеется на помощь Бердыева

Шамиль Газизов, генеральный директор махачкалинского «Динамо», дал комментарий по поводу ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера.

«Мы благодарны Бердыеву за то, что он был и работал с нами, помогал нам. Надеюсь, и дальше он нам поможет советом и всегда будет где-то рядом. Мы идём дальше. Кто будет новым главным тренером, я пока ответить не могу», - цитирует Газизова Metaratings.

Газизов отметил, что на текущий момент у «Динамо» из Махачкалы нет договорённостей с новым тренером. При этом клуб ведёт консультации.

Добавим, что зимние каникулы махачкалинское «Динамо» проводит на первой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона России.