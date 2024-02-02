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Мелбет-Первая лига

Газизов: «Бердыев приходил к нам на небольшие деньги»

02 Февраля 2024 • 20:56 Комментировать

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал нашумевший уход из клуба главного тренера – Курбана Бердыева.

«Когда к нам приходит тренер такого масштаба, мы не можем полностью удовлетворить его пожелания. Пункт о завершении сотрудничества в одностороннем порядку был одним из первых условий Курбана Бекиевича. Он приходил к нам на небольшие деньги», - говорит Газизов «Спорт-Экспрессу», добавив, что клуб учёл пожелания опытного тренера.

Напомним, что при Бердыеве махачкалинцы завершили первую часть сезона в Мелбет-Первой лиге на чистом первом месте. На один балл динамовцы опережают подмосковные «Химки» с 36 очками.

С новым главным тренером махачкалинский клуб до сих пор не определился.

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Курбан Бердыев Динамо Махачкала Шамиль Газизов ещё теги
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