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Мелбет-Первая лига

«Химки» не смогли купить лучшего бомбардира чемпионата Боливии

02 Февраля 2024 • 13:35 Комментировать

Подмосковные «Химки» проявляли интерес к доминиканскому нападающему Дорни Ромеро, правами на которого владеет клуб «Олвейс Рэди».

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, российский клуб сделал предложение по трансферу футболиста, однако получил отказ. Переговоры между сторонами зашли в тупик.

В минувшем сезоне Ромеро принял участие в 46 поединках во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет 29 забитых мячей и пять результативных передач.

«Химки» борются за выход в Премьер-лигу. После 20 туров Мелбет-Первой лиги подмосковная команда набрала 36 очков и занимает второе место в таблице.

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