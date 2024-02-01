Дмитрий Черышев назвал задачу «Шинника» на вторую часть сезона

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев озвучил задачу своего клуба на вторую часть сезона.

«Нам надо идти от игры к игре, стараться выигрывать в каждой встрече. И главное – подняться как можно выше в турнирной таблице, отойти от зоны вылета, как можно быстрее застраховать себя и сохранить место в лиге», - говорит Черышев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Черышев возглавил ярославский клуб этой зимой после того, как пост покинул Дмитрий Хомуха. Сейчас «Шинник» располагается на 11-м месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги по итогу 20 туров, в активе команды 24 набранных очка.