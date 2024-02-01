В махачкалинском «Динамо» рассказали, будет ли клуб менять вектор развития после ухода Бердыева

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился комментарием о перспективах команды в текущем сезоне.

«Остаются ли у клуба амбиции выйти в РПЛ после ухода Бердыева? Вектор, который задан, меняться не будет», — приводит слова Газизова «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо», который занимал с начала текущего сезона.

На данный момент коллектив из Махачкалы находится на вершине турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги, сумев набрать 37 очков за 20 матчей.

Первым соперником «Динамо» после зимней паузы станет саратовский «Сокол». Игра пройдет в начале марта.