У махачкалинского «Динамо» нет кандидатур на замену Бердыеву

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

«Специалиста такого уровня, конечно, терять не хочется. Это футбол. Решение Курбана Бекиевича – оно принято. Обсуждать его нет смысла. Есть уже кандидаты на замену? Нет, кандидатур пока нет», — приводит слова Газизова «ВсеПроСпорт».

В четверг, 1 февраля, «Динамо» сообщило об уходе Бердыева с должности наставника команды. 71-летний специалист возглавлял клуб с июля 2023 года.

Напомним, по итогам первой части сезона «Динамо» является лидером Мелбет-Первой лиги, имея в активе 37 очков после 20 туров.