Черевченко не ожидал ухода Бердыева из махачкалинского «Динамо»

Российского тренера Игоря Черевченко, который пока находится без работы, очень удивил уход из махачкалинского «Динамо» главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Из «Динамо» мне звонков с предложениями не поступало. Уход Курбана Бекиевича из клуба меня удивил, у команды дела хорошо идут, они в лидерах Первой лиги», - говорит Черевченко телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Бердыев пришёл в клуб из Махачкалы летом 2023 года. При нём команда на момент зимней паузы заняла чистое первое место турнирной таблицы с 37 баллами в активе. Отрыв от второго места – один балл. Будущим местом работы Бердыева называют сборную Азербайджана.

Гаджиев: «За последние 20-30 лет Бердыев не получал так мало»