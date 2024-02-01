22-летний голкипер Виталий Ботнарь вернулся в московское «Торпедо». Об этом официально докладывает пресс-служба «автозаводцев». Перебрался в столичный клуб молодой вратарь из нижегородского «Пари НН», где был в этом сезоне игроком ротации.

Ботнарь уже выступал за чёрно-белых с февраля 2020 по июнь 2023 года. За это время он принял участие в 66 матчах. В сезоне-2021/22 в составе команды стал победителем второй по силе лиги России и был признан лучшим голкипером турнира.

В клубе не скрывают, что очень рады возвращению вратаря.

«Торпедо» под руководством Олега Кононова возобновит сезон весной с восьмого места турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги.