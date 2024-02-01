«СКА-Хабаровск» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

В четверг, 1 февраля, «СКА-Хабаровск» провёл товарищеский матч с красноярским «Енисеем».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу коллектива из Хабаровска.

Автором первого гола, который случился на 22-й минуте, стал Андрей Савинов. На 49-й минуте матча Захар Кравцов удвоил преимущество своей команды, а окончательную точку в игре поставил Саид Алиев, поразивший ворота соперника на 78-й минуте.

Матч с «Енисеем» стал для «СКА-Хабаровска» уже третьим товарищеским в ходе подготовки к возобновлению сезона. Ранее команда с таким же счетом разгромила «Олимпик» из Ташкента (3:0), а также сыграла вничью с «Нефтчи» Фергана (1:1).

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