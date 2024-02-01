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Мелбет-Первая лига

Бердыев ушёл из махачкалинского «Динамо» официально

01 Февраля 2024 • 13:59 Комментировать (1)

Махачкалинское «Динамо» осталось без главного тренера. Пост наставника команды покинул известный специалист Курбан Бердыев. 71-летний наставник ушел по собственному желанию.

«ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что Бердыев продолжит готовить «Динамо» к весенней части сезона до назначения нового наставника.

На зимний перерыв махачкалинский коллектив ушел в статусе лидера Мелбет-Первой лиги. После 20 туров команда набрала 37 баллов и опережает ближайшего преследователя на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Динамо Махачкала
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
01 Февраля 2024 в 14:54
ай.. а попадробнее мона.. хе..
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