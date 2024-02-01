Тукманов: «Денисов может дорасти до главного тренера «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о назначении экс-полузащитника «Зенита» Игоря Денисова на пост наставника команды 2011 года рождения в московском клубе.

По мнению Тукманова, 39-летнему специалисту по силам дорасти до наставника первой команды.

«Если он решил посвятить себя тренерской профессии, то надо с чего-то начинать. Может ли Денисов дорасти до должности главного тренера? Конечно, может. Он может дорасти не только до главного в «Торпедо», но и в сборной команде», — цитирует Тукманова «Спорт День за Днём».

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.