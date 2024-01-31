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«Енисей» Тихонова может усилиться бывшим игроком «Оренбурга»

31 Января 2024 • 23:02 Комментировать

Бывший полузащитник «Оренбурга» Андреа Чуканов присоединится к «Енисею» на зимних сборах в Турции. Об этом пишет журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

«По моим данным, в начале февраля Чуканов примкнет к «Енисею». Пока на условиях просмотра. Андрей Тихонов хочет на него посмотреть. У красноярцев сложности с новичками. Кроме Тихонова-младшего, они никого не подписали, да и просмотровых на сегодня в команде нет. Хотя переговоры ведутся», - пишет подробнее Ильёв.

Первую часть сезона Чуканов провёл в «Тюмени». Сибирский клуб не взял его на турецкий сбор. За тюменский клуб он сыграл в 14 матчах, забил гол и оформил два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Андреа Чуканов
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