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Мелбет-Первая лига

«Химки» отпраздновали свой день рождения снятием санкций с клуба

31 Января 2024 • 15:22 Комментировать

30 января футбольный клуб «Химки» отпраздновал 27-й день рождения.

Как утверждают «Вести Подмосковья», именно 30 января Российский футбольный союз удовлетворил заявление подмосковного клуба о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. Напомним, данный запрет был наложен на «Химки» качестве обеспечительной меры по делам о контрактах игроков после обращения агентов.

В первой части текущего сезона подопечные Андрея Талалаева занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В копилке команды 36 набранных очков после 20 сыгранных туров.

Возобновление второго по силе российского дивизиона запланировано на начало марта. Первым соперником «Химок» после зимней паузы станет «Тюмень».

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Сегодня, 31 Января
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