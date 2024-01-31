Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов назначен тренером академии «Торпедо». Об этом столичный клуб сообщил на своем официальном сайте. 39-летний экс-игрок будет тренировать команду футболистов 2011 года рождения.

Напомним, Денисов принял решение завершить карьеру профессионального игрока в 2019 году. Последним его клубом был московский «Локомотив», за который он выступал с 2017 года. Кроме того, Денисов играл за «Анжи» и «Динамо».

На данный момент «Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 туров «автозаводцы» идут на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.