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Мелбет-Первая лига

Игорь Денисов — новый тренер академии «Торпедо» официально

31 Января 2024 • 14:04 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов назначен тренером академии «Торпедо». Об этом столичный клуб сообщил на своем официальном сайте. 39-летний экс-игрок будет тренировать команду футболистов 2011 года рождения.

Напомним, Денисов принял решение завершить карьеру профессионального игрока в 2019 году. Последним его клубом был московский «Локомотив», за который он выступал с 2017 года. Кроме того, Денисов играл за «Анжи» и «Динамо».

На данный момент «Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 туров «автозаводцы» идут на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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Торпедо Москва Игорь Денисов
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