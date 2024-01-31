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Мелбет-Первая лига

«Шинник» не интересовался Макеевым эксклюзив

31 Января 2024 • 12:16 Комментировать

Ярославский «Шинник», выступающий в Мелбет-Первой лиге, не собирается подписывать 34-летнего защитника Евгения Макеева. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Опытный футболист известен в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», «Ростов», «Сочи» и другие клубы. Последней его командой был столичный «Велес». В активе Евгения три поединка в составе национальной сборной России.

После 20 туров первого дивизиона «Шинник» набрал 24 балла и занимает 13-е место в турнирной таблице. В первом матче после перерыва ярославцы встретятся с «Кубанью».

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Евгений Макеев
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