Ярославский «Шинник», выступающий в Мелбет-Первой лиге, не собирается подписывать 34-летнего защитника Евгения Макеева. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Опытный футболист известен в чемпионате России по выступлениям за московский «Спартак», «Ростов», «Сочи» и другие клубы. Последней его командой был столичный «Велес». В активе Евгения три поединка в составе национальной сборной России.

После 20 туров первого дивизиона «Шинник» набрал 24 балла и занимает 13-е место в турнирной таблице. В первом матче после перерыва ярославцы встретятся с «Кубанью».