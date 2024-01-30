В «Енисее» Тихонова игроков будут штрафовать за брань

Новый главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов ввёл в команде особое правило.

Как пишет Ngs24.ru, теперь за использование в речи нецензурной брани игроки будут платить штрафы. Всё из-за того, что Тихонов решил таким способом улучшить дисциплину внутри команды.

Помимо этого, обязательным стало ношение клубной экипировки – за её отсутствие игроков также будут штрафовать.

Напомним, что Тихонов возглавил «Енисей» совсем недавно – этой зимой. Клуб занимает 10-е место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги по итогу 20 прошедших туров и имеет в своей копилке 24 набранных очка.