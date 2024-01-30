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Мелбет-Первая лига

​«Шинник» поддержал благотворительную акцию фото

30 Января 2024 • 15:45 Комментировать

В субботу, 27 января, семьи с детьми-диабетиками из общественной организации «СахарОК» посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ и «Аллею Славы» олимпийских чемпионов России. Эту акцию поддержал ярославский «Шинник».

Фото футбольного клуба «Шинник»

Отметим, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «Шинник».

На текущий момент «Шинник» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу футбольного дивизиона России. Первенство продолжится в начале весны.

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Шинник
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