Костромской «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом», - говорится в сообщении.

В первой части сезона Глушаков принял участие в семи играх за «Спартак», в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.

Напомним, что 37-летний футболист находился на первом сборе «Ростова», однако ещё точно неизвестно, подпишет ли он контракт с командой с берегов Дона.