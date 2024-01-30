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Денис Глушаков покинул костромской «Спартак» официально

30 Января 2024 • 15:36 Комментировать

Костромской «Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом», - говорится в сообщении.

В первой части сезона Глушаков принял участие в семи играх за «Спартак», в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.

Напомним, что 37-летний футболист находился на первом сборе «Ростова», однако ещё точно неизвестно, подпишет ли он контракт с командой с берегов Дона. 

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