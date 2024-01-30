Агент Стефановича: «Интерес к Илье со стороны других клубов есть, но он пока на словах»

Андрей Талаев, агент нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, высказался о будущем своего клиента.

Контракт 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2025 года. По словам Талаева, интерес к Стефановичу со стороны других команд есть, но пока без конкретики.

«Интерес к Илье со стороны других клубов есть, но он пока на словах. Стефанович сейчас на сборах с «Торпедо», поэтому пока рано о чём-то говорить. Всё может быть», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Стефанович провёл за «Торпедо» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.