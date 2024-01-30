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Мелбет-Первая лига

Агент Стефановича: «Интерес к Илье со стороны других клубов есть, но он пока на словах»

30 Января 2024 • 11:56 Комментировать
Енисей
...
Торпедо Москва
03.03 18:00

Андрей Талаев, агент нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, высказался о будущем своего клиента.

Контракт 27-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2025 года. По словам Талаева, интерес к Стефановичу со стороны других команд есть, но пока без конкретики.

«Интерес к Илье со стороны других клубов есть, но он пока на словах. Стефанович сейчас на сборах с «Торпедо», поэтому пока рано о чём-то говорить. Всё может быть», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Стефанович провёл за «Торпедо» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.  

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