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Игрок «Химок» Руденко: «Знал об интересе к себе со стороны «Ливерпуля»

30 Января 2024 • 11:13 Комментировать
Химки
...
Тюмень
03.03 18:00

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал, что в 2017 году интерес к нему проявлял английский «Ливерпуль».

Отметим, что Руденко является воспитанником «Спартака» и в тот период он представлял молодёжную команду московского клуба.

«Я общался с моим представителем. Он говорил, что на него выходили порядка 20 клубов. Но ни до какой конкретики не доходило. Мне было 17-18 лет. И мы приняли решение продлить контракт в «Спартаке». Мне обещали, что я поеду на сборы. Но так получилось, что я туда не поехал. Просто продлил контракт и работал со «Спартаком-2», — цитирует Руденко «РБ Спорт».

Напомним, Руденко покинул «Спартак-2» в феврале 2022 года на правах свободного агента, так и не проведя за основную команду «красно-белых» ни одного официального матча.

В текущем сезоне 24-летний футболист провёл в составе «Химок» 18 матчей, забив в них семь голов и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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