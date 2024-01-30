Руденко: «У меня есть спор с массажистом, что забью 12 мячей»

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал, что поспорил с массажистом подмосковного клуба на тему того, что ему удастся забить в нынешнем сезоне 12 голов.

«У меня есть спор с нашим массажистом. Я должен забить 12 мячей. Но думаю, что на 12 не должен останавливаться. Надо, чтобы я больше забивал и приносил больше пользы команде. Чтобы эти голы выводили нас в Премьер-лигу», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

Футболист отметил, что победитель данного спора сводит проигравшего в ресторан в окончании сезона.

В текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги 24-летний Руденко провёл за «Химки» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.