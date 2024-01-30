Руденко рассказал об особенностях работы с Талалаевым

Нападающий «Химок» Александр Руденко оценил работу под руководством Александра Руденко.

«Считаю, что он – самый требовательный тренер. Он требует вести единоборства. Надо быть более уверенным в этом плане. Я не особо люблю борьбу, а здесь мне приходится и бороться, и играть с мячом», – приводит слова игрока «РБ Спорт». Также Руденко отметил, что «Химки» должны выполнить задачу по возвращению в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что подмосковный клуб с 36 очками после 20 игр находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги.