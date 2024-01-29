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Мелбет-Первая лига

​Гаджиев: «Нет ощущения, что мы главные фавориты на выход в РПЛ» эксклюзив

29 Января 2024 • 21:45 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о целях клуба на вторую часть сезона.

«Мы не единственные претенденты на повышение в классе. Пять или шесть клубов отстают от нас всего на несколько очков – это совсем маленькая разница. Нет ощущения, что мы главные фавориты на выход в РПЛ. Конечно, это наша цель. Мы понимаем, что нам предстоят тяжёлые матчи. Задача – выложиться на максимум.

Проблемы с тем, чтобы оборудовать стадион Fan ID? Не переживайте, всё решим», – сказал Гаджиев.

После первой части сезона «Динамо» из Махачкалы занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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