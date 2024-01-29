Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о целях клуба на вторую часть сезона.

«Мы не единственные претенденты на повышение в классе. Пять или шесть клубов отстают от нас всего на несколько очков – это совсем маленькая разница. Нет ощущения, что мы главные фавориты на выход в РПЛ. Конечно, это наша цель. Мы понимаем, что нам предстоят тяжёлые матчи. Задача – выложиться на максимум.

Проблемы с тем, чтобы оборудовать стадион Fan ID? Не переживайте, всё решим», – сказал Гаджиев.

После первой части сезона «Динамо» из Махачкалы занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.