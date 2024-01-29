«Родина» объявила о подписании контракта с бывшим защитником «Сочи» Артёмом Мещаниновым.

Об условиях соглашения московского клуба с 27-летним футболистом не сообщается. По информации авторитетного портала Transfermarkt, контракт Мещанинова с «Родиной» рассчитан до середины нынешнего года.

В текущем сезоне Мещанинов провёл за «Сочи» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом. Ранее защитник также выступал за калининградскую «Балтику».

Напомним, после 20 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. От лидирующей четвёрки москвичи сейчас отстают на семь баллов.