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Мелбет-Первая лига

Мещанинов стал игроком «Родины» официально

29 Января 2024 • 15:31 Комментировать
Акрон
...
Родина Москва
03.03 18:00

«Родина» объявила о подписании контракта с бывшим защитником «Сочи» Артёмом Мещаниновым.

Об условиях соглашения московского клуба с 27-летним футболистом не сообщается. По информации авторитетного портала Transfermarkt, контракт Мещанинова с «Родиной» рассчитан до середины нынешнего года.

В текущем сезоне Мещанинов провёл за «Сочи» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом. Ранее защитник также выступал за калининградскую «Балтику».

Напомним, после 20 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. От лидирующей четвёрки москвичи сейчас отстают на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Артём Мещанинов

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Сегодня, 29 Января
15:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
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