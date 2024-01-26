«Шинник» расстался с Гащенковым

Клуб Мелбет-Первой лиги, ярославский «Шинник» расстался с опытным центральным полузащитником Михаилом Гащенковым. Об этом команда сообщает в своих соцсетях. Контракт с игроком расторгнут по общему решению сторон. Клуб поблагодарил игрока за работу.

Гащенкову 31 год, он является воспитанником «Химок». В карьере футболиста были такие клубы как пермский «Амкар», где он заиграл в Премьер-лиге в 2017-2018 годах, грозненский «Ахмат», «СКА-Хабаровск» и другие. В «Шиннике» Гащенков оказался летом 2023 года и первую часть текущего сезона хавбек сыграл в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.