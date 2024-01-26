Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Шинник» расстался с Гащенковым

26 Января 2024 • 20:15 Комментировать

Клуб Мелбет-Первой лиги, ярославский «Шинник» расстался с опытным центральным полузащитником Михаилом Гащенковым. Об этом команда сообщает в своих соцсетях. Контракт с игроком расторгнут по общему решению сторон. Клуб поблагодарил игрока за работу.

Гащенкову 31 год, он является воспитанником «Химок». В карьере футболиста были такие клубы как пермский «Амкар», где он заиграл в Премьер-лиге в 2017-2018 годах, грозненский «Ахмат», «СКА-Хабаровск» и другие. В «Шиннике» Гащенков оказался летом 2023 года и первую часть текущего сезона хавбек сыграл в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Михаил Гащенков
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
20:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» расстался с Гащенковым
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лаук перебрался из «Кубани» в «КАМАЗ»
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Родина» усилится экс-защитником «Сочи»
19:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бывший защитник «Торпедо» - о Кононове: «Хорошо, что не назначили иностранца»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Коновалов сменил «Рубин» на «СКА-Хабаровск»
25 Января
16:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Торпедо» Кононов: «Прогресс у ребят есть, хотя мы работаем всего неделю»
15:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Шинник» не смог подписать форварда из-за требования клуба из Грузии эксклюзив
14:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Горлов: «Из середняка среди фаворитов «Акрон» превращается в фаворита»
14:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Григорян из «Сахалинца» проходит просмотр в «Шиннике» эксклюзив
12:04 · Россия. Премьер-лига
Леон Мусаев вторую часть сезона проведёт в «Кубани» 1 слухи
11:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Баста объявил, что СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу официально
24 Января
19:39 · Россия. Премьер-лига
Погостнов объяснил поражение «Локомотива» от «Акрона»
17:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ботнарь может вернуться в «Торпедо»
17:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» перехватили опорника у лидера Первой лиги
16:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Кокорина не исключил переход нападающего в махачкалинское «Динамо»
Все новости
Рекомендуем