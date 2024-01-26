Лаук перебрался из «Кубани» в «КАМАЗ»

29-летний левый вингер Максим Лаук стал игроком «КАМАЗа». Клуб из Набережных Челнов официально представил новичка, который перешёл в команду из «Кубани» свободным агентом. Контракт подписан до середины лета 2025 года.

Лаук – воспитанник пермского футбола, играл за юниорские команды «Амкара», после в его карьере были «Шинник», «Тюмень», «Енисей», пермская «Звезда». С осени 2021 года футболист выступал за «Кубань». В текущем сезоне Лаук отличился всего одним голом за свой клуб в 18 матчах Мелбет-Первой лиги.

Ранее сообщалось о том, что Леон Мусаев проведёт вторую часть этого сезона в «Кубани».