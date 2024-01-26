Бывший защитник «Торпедо» - о Кононове: «Хорошо, что не назначили иностранца»

Валентин Ковач, бывший защитник московского «Торпедо» порассуждал о приходе на тренерский мостик Олега Кононова. По его мнению, это недавнее январское назначение пойдёт на пользу «автозаводцам».

«Специалист неплохой, должен вернуть команду в РПЛ. Хорошо, что пригласили не иностранца. Ему надо дать время, а то часто больше года тренер не задерживается в клубе», - говорит Ковач Legalbet, предположив, что через год торпедовцы вернутся в Премьер-лигу, откуда вылетели в прошлом сезоне.

Напомним, что «Торпедо» увязло в середине таблицы Мелбет-Первой лиги. У клуба после 20 туров лишь восьмое место и 27 очков. Отставание от второго места – девять баллов.