Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 31-летний центральный полузащитник Михаил Гащенков покинул ярославский «Шинник», за который он выступал с прошлого лета. Клуб расторг с ним контракт.

В первой части сезона игрок принял участие в 18 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Гащенков выступал за подмосковные «Химки», пермский «Амкар», «СКА-Хабаровск» «Пари НН» и грозненский «Ахмат».

Напомним, что ярославский клуб выступает в Первой лиге, где после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре балла.