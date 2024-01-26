Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», подмосковные «Химки» заключили контракт с 23-летним опорным полузащитником Самину Абдуллахи на правах свободного агента.

В первой части сезона нигериец выступал за махачкалинское «Динамо», где провел 19 играх в Первой лиге, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее СМИ сообщали, что Абдуллахи подпишет контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года. Ранее он принадлежал московскому «Велесу» и «Спартаку» из Юрмалы.

Напомним, что «Химки» занимают второе место в турнирной таблице после первой части сезона.