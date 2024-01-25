Вингер «Шинника» Игорь Соколов может перебраться в «Кубань». Отметим, что 21-летний футболист выступает за ярославский коллектив на правах аренды, а его контракт принадлежит «Строгино».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в ближайшее время Соколов может присоединиться к краснодарской «Кубани», которая выступает в Мелбет-Первой лиге.

По итогам первой части сезона «Кубань» находится на 15-й строчке в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона. В активе команды 20 набранных очков после 20 сыгранных матчей.

Возобновление сезона после зимней паузы запланировано на начало марта.