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Мелбет-Первая лига

«Кубань» близка к подписанию Соколова из «Шинника» эксклюзив

25 Января 2024 • 18:19 Комментировать

Вингер «Шинника» Игорь Соколов может перебраться в «Кубань». Отметим, что 21-летний футболист выступает за ярославский коллектив на правах аренды, а его контракт принадлежит «Строгино».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в ближайшее время Соколов может присоединиться к краснодарской «Кубани», которая выступает в Мелбет-Первой лиге.

По итогам первой части сезона «Кубань» находится на 15-й строчке в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона. В активе команды 20 набранных очков после 20 сыгранных матчей.

Возобновление сезона после зимней паузы запланировано на начало марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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