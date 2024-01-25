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Мелбет-Первая лига

Тренер «Торпедо» Кононов: «Прогресс у ребят есть, хотя мы работаем всего неделю»

25 Января 2024 • 16:15 Комментировать
Енисей
...
Торпедо Москва
03.03 18:00

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов, возглавивший команду по ходу текущего месяца, рассказал о прогрессе своих подопечных.

Напомним, сегодня, 25 января, «автозаводцы» уступили в товарищеском матче ЦСКА со счётом 2:3.

По словам Кононова, он уже видит прогресс в игре футболистов, несмотря на то, что работает с командой всего лишь одну неделю.

«Тренируемся в двухразовом режиме. Уделяем внимание функциональной подготовке, тактике и построению игры. Сегодня был первый матч, ребята пытались выполнять наши установки, но ясно, что ЦСКА – команда сыгранная. Нам немного не хватило активных действий в атаке», — цитирует Кононова «Матч ТВ».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. До конца сезона командам осталось провести по 14 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
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