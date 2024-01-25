Состав «Шинника» в зимнее трансферное окно мог пополнить нападающий Никита Симдянкин. Впрочем, ярославский клуб не смог договориться о переходе этого футболиста. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», причиной стало требование «Самгурали» - грузинский клуб запросил за игрока 75 тысяч евро.

В первой части сезона 2023/2024 Никита Симдянкин выступал за «Текстильщик» на правах аренды. Этот нападающий является воспитанником академии «Зенита». В «Самгурали» он перебрался в конце февраля 2022-го.

Добавим, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром «Шинника», выступающего в Мелбет-Первой лиге.

Три игрока «Зенита-2» спасли жизнь человеку