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Мелбет-Первая лига

Горлов: «Из середняка среди фаворитов «Акрон» превращается в фаворита»

25 Января 2024 • 14:54 Комментировать
Акрон
...
Родина Москва
03.03 18:00

Бывший главный тренер «Торпедо» Артём Горлов назвал команду Мелбет-Первой лиги, которая лучше остальных провела зимнюю трансферную кампанию.

Специалист выделил тольяттинский «Акрон», который сумел подписать двух лучших игроков турнира по итогам прошлого сезона — Артура Галояна и Никиту Глушкова.

«Мне нравится селекция «Акрона», взявшего Галояна и Глушкова. У них появились две яркие звезды. Усиление на 10 баллов! Из середняка среди фаворитов «Акрон» превращается в фаворита», — приводит слова Горлова Metaratings.

В 20 турах текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Акрон» набрал 35 очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице. От первого махачкалинского «Динамо» тольяттинцы отстают всего на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Артём Горлов

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