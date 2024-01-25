Горлов: «Из середняка среди фаворитов «Акрон» превращается в фаворита»

Бывший главный тренер «Торпедо» Артём Горлов назвал команду Мелбет-Первой лиги, которая лучше остальных провела зимнюю трансферную кампанию.

Специалист выделил тольяттинский «Акрон», который сумел подписать двух лучших игроков турнира по итогам прошлого сезона — Артура Галояна и Никиту Глушкова.

«Мне нравится селекция «Акрона», взявшего Галояна и Глушкова. У них появились две яркие звезды. Усиление на 10 баллов! Из середняка среди фаворитов «Акрон» превращается в фаворита», — приводит слова Горлова Metaratings.

В 20 турах текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Акрон» набрал 35 очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице. От первого махачкалинского «Динамо» тольяттинцы отстают всего на два балла.